Bursasporlu futbolcular Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Attığı son dakika golüyle Timsah'a 1 puanı getiren Aytaç yaptığı açıklamada "İlk yarı istediğimiz gibi oynamadık ve Fenerbahçe de bunu değerlendirdi. Bu bölümde net fırsatı kaçırdım. Lima ile Yusuf girince önde oynadık. İkinci yarı iyi oynadık. Golü atmak da bana nasip oldu. Fenerbahçe camiasına, Ersun Hoca ile başarılar dilerim. Gerçekten zor bir sınavdan geçiyorlar. Onlara da önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

YUSUF: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

İkinci yarıda oyuna girerek Bursa'ya hareket getiren Yusuf Erdoğan ise şunları söyledi: "Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Üzülelim mi, sevinelim mi arasında bir maç oldu. Son dakikada galibiyeti de kaçırdık. Daha iyi yerlerde olmalıyız, bu camia bunu hak ediyor. Attığımız birçok gol VAR'dan döndü. Bugün de yarım gol attık, oldu mu, olmadı mı heyecanı yaşadık."