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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Aytaç Kara: Kasımpaşa'yı çok seviyorum! - Kasımpaşa Haberleri

        Aytaç Kara: Kasımpaşa'yı çok seviyorum!

        Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Aytaç'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 20:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:12
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        Aytaç Kara: Kasımpaşa'yı çok seviyorum!
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        Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, beIN SPORTS konuğu oldu. Tecrübeli futbolcu, samimi açıklamalarda bulundu.

        Aytaç Kara'nın sözleri şu şekilde:

        "DAVET EDİLMEYİ BEKLİYORDUM"

        "Milli takıma davet edilmediğin için kırgınlığın var mı?"

        "Kırgınlık demeyeyim ama üzüldüm çünkü kariyer sezonumu geçirdim geçen sene. Bu performansın üstüne ben davet almayacaksam ne zamana alacağım diye düşündüm açıkçası ama hocaya kızıp milli bayrağımıza hiçbir şekilde küsemeyiz tam tersi arkadaşlarımızı gururlu bir şekilde destekledik. Ben milli takım davet edilmeyi bekliyordum kendi adıma."

        "Bu sene de Avrupa hedefiniz var mı?"

        "Geçen seneki kemik kadromuz bu sene duruyor. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar var. Çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor, ben bize inanıyorum."

        "KASIMPAŞA'DA ÇOK MUTLUYUM"

        "Doğal olarak futbolculara her sezon tekifler geliyor, ben de teklifler alıyorum. Bence bu kariyer sezonundan sonra aslında bunlar normal şeyler diye düşünüyorum yani. Ben gerçekten burada çok mutluyum çünkü bir futbolcu sadece burada futbola odaklı oluyor. Bunu da sahada gösterdiğimizi düşünüyorum, Kasımpaşa'da olmaktan çok mutluyum kafamda öyle bir ayrılık durumu söz konusu değil."

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