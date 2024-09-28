Aytaç Kara: Milyon Euroluk takımlar da baskı yer
Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, 3-3 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kara, " Milyon Euroluk takımlar da baskı yer" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile 3-0 gerideyken 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİK"
Aytaç Kara yaptığı açıklamada, "Her zaman sahada iyi oynamaya çalışan takımız. Her haftada üstüne koyarak, iyi oynuyoruz. İlk yarıda 3-2 içeri girebilirdik. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk. Erken gol bizi maça ortak edecekti. İkinci yarı çok daha farklı oynadık, daha iyiydik. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk ve daha üstün bir oyun oynayarak sahada durduk. Penaltı pozisyonumuz vardı, onu da daha izleyemedik. Galip gelemedik ama 3-0'dan geri dönüş önemliydi." dedi.
"MİLYON EUROLUK TAKIMLAR DA BASKI YİYOR"
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Galatasaray çok iyi bir takım, milyon euroluk takımların da baskı yiyeceğini konuştuk. O baskıdan çıktığımızda maçın bize döneceğini söyledim." şeklinde konuştu.