Aytaç Kara ve Celina, Kasımpaşa'da

İHA

Geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 29 yaşındaki futbolcu 2 sezon formasını giydiği Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

BİR İMZA DAHA

Öte yandan Kasımpaşa, Kosovalı oyuncu Bersant Celina'yı da kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.