Akşam saatlerinde dostları ile buluşmaya geldiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Bugün dost meclisi bir araya toplandık. Ben biraz geciktim. Şimdi arkadaşların yanına yemeğe gidiyorum" dedi.

Rol aldığı 'Söz' dizisinin her geçen gün artan reyting puanından son derece mutlu ve memnun olduklarını söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Bu artık bizi mutlu etmesinin yanında, ekip olarak bize ekstra motivasyonda sağlıyor. Değerli zamanlarından bizlere vakit ayıran tüm izleyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

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