Aytaç Şaşmaz: Ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz

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Oyuncu Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Şaşmaz, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Aytaç Şaşmaz, "Uzun süredir ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta 2 günlük bir boşluğumuz vardı. Ben de bu süreçte arkadaşlarımla ve ailemle bolca vakit geçirme fırsatı buldum. Bugün de bu tarafta bazı işlerim vardı. Şimdi de yemek yemeye buraya geldim" açıklamasında bulundu.

Şaşmaz'ı karşısında gören sevenleri oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.