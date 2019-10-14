Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan açıklaması

DHA

Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi

Efecan Karaca

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Fransa Türkiye maçı
FUTBOLTürkiye, Fransa ile liderlik maçında!
İbrahim Yıldız: "Fransa korkuyor!"
FUTBOL"Fransa korkuyor!"
İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 yolu!
FUTBOLİşte son 3 maçtaki ihtimaller!
Olcan Adın futbolu bıraktı
FUTBOLOlcan Adın futbolu bıraktı
Adem Ljajic futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor
FUTBOLFutbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor!
Trabzonspor'dan Abdulkadir açıklaması
FUTBOLTrabzonspor'dan Abdulkadir açıklaması
Galatasaray'ın kritik 6 maçı
FUTBOLGalatasaray'ın kritik 6 maçı
İBB Fransa - Türkiye maçını yayınlayacak
FUTBOLİBB duyurdu! Fransa - Türkiye maçı...
Fransızlardan milli maç yorumu
FUTBOLFransızlardan milli maç yorumu
Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
FUTBOLSakat oyuncularda son durum!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X