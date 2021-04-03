Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Alanyaspor son 5 haftada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 49 puanla 5'inci sırada yer alırken, evindeki bu maçı kazanmak istiyor. Galibiyete odaklanan Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında 9 maçlık yenilmezlik serisini Gençlerbirliği deplasmanında bırakmıştı. Ankara'da rakibine 2-1 mağlup olan Alanyaspor rövanşı almak istiyor.

Alanyaspor bugüne kadar Gençlerbirliği'ne bir sezonda iki kez hiç mağlup olmadı. Ayrıca bu sezon sahasında oldukça iyi bir performans ortaya koyan turuncu yeşilliler, evinde oynadığı 15 lig maçının yalnızca 2'sini kaybetti. Alanyaspor bu yıl istatistiklerde oyun üstünlüğünü elinde bulunduran ve genellikle yüksek bir yüzdeyle oynayan takımların başında geliyor. Bu sezon lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım olma özelliğine de sahip olan Akdeniz temsilcisi, Gençlerbirliği'ne karşı da kalesini gole kapatmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 8'İNCİ RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 3'ünü Alanyaspor, 2'sini Gençlerbirliği kazandı. 2 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Akdeniz temsilcisinin 10 golüne Ankara temsilcisi 5 golle karşılık verdi. Öte yandan, Alanyaspor Gençlerbirliği ile oynadığı son 2 maçı da kaybederken, evinde rakibine karşı tek mağlubiyeti geçen sezonun 2'nci yarısında oynanan maçta 1-0'lık skorla aldı.

ALANYASPOR'DA 6 ÖNEMLİ EKSİK

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. Ev sahibi yarın sahaya 5 eksikle çıkacak. Sakatlığı devam eden Caulker ve Efecan, sakatlığı geçen ancak düz koşulara devam eden Babacar ile sarı kart cezalısı olan Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor'da Moubandje ve Efecan sarı kart sınırında bulunan oyuncular.

Stoper bölgesinde iki ilk 11 oyuncusunun da eksikliği nedeniyle teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'tan gelen ve henüz çok fazla forma şansı bulamayan Alpay Çelebi'yi Fatih ile birlikte bu mevkide oynatması bekleniyor. Öte yandan iki as forvetinin birinin sakatlığının henüz geçmesi diğerinin de cezalı olmasından dolayı Atan ileride Mustafa Pektemek ile başlayacak.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle: Marafona - Juanfran, Alpay, Fatih, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Mustafa.

SAKAT: Caulker, Babacar, Efecan

CEZALI: Tzavellas, Bareiro, Ceyhun