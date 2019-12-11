Ayvalı muhallebi tarifi, nasıl yapılır?

Ayvalı muhallebi nasıl yapılır? Sarı rengiyle soğuk kış günlerinin iç ısıtan mis kokulu tatlısı olan ayvalı muhallebi. Yapması keyifli yemesi ayrıca keyifli olan ayva muhallebi tarifini veriyoruz.
Ayvalı muhallebi malzemeler:
- 2 adet ayva
- 6 yemek kaşığı toz şeker
- 2 adet çubuk tarçın
- 5-6 adet karanfil
- 6 su bardağı su
Muhallebisi için:
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı buğday nişastası
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 3 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 5-6 yemek kaşığı çikolata sosu
- 2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Ayvalı muhallebi yapılışı:
- Ayvaları soyup ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkartalım.
- Ayvayı bir tencereye koyalım.
- Kabuklarını, çekirdeklerini bir tencere içerisine koyalım.
- Karanfil ve tarçını da içerisine koyalım.
- Toz şeker ve suyu ekleyip ocağın üzerine koyalım.
- Ayvalar yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 20 dakika kadar pişirelim.
- Ayvalar pişerken muhallebisini hazırlayalım. Vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri tencere içerisinde koyup karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alın vanilya ve tereyağını içerisine ekleyelim.
- Ateşten indirdiğimiz muhallebiyi mikserle yaklaşıp 10 dakika kadar çırpın.
- Ayvalar pişince sudan alıp çatalla ezin.
- Servis yapacağınız zaman en alta ezilmiş ayvaları koyun.
- Üzerine muhallebi ekleyin. Üzerine bir kaşık daha ayva ezmesi koyun.
- Çikolata sos be Antep fıstığı ile süsleyip buzdolabında soğutup servis edin.
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