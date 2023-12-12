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        Haberler Gündem Güvenlik Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83'ü kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83'ü kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 01:10
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        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83'ü kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil güvenlik ekiplerince Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

        "KB-111" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, Ayvalık açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bunun üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, 83 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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