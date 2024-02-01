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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:40 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:40
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        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ayvalık açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-61" ve "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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