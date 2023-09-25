Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 25.09.2023 - 00:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:08
Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemileri "TCSG-28" ile "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 56 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.