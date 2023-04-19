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Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen botta bulunan 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
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AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik "TCSG-28" botuyla lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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