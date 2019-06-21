Yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığı ihbarını alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisine operasyon düzenledi.
Ekipler, burada 49'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu 53 kaçak göçmen yakaladı.
Diğer operasyonda ise devriye görevini icra eden ekipler, Altınova Mahallesi Karakoç Köprüsü yakınlarında bir organizatörle 22 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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