AA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildi. Salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.