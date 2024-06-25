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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın

        Balıkesir'in turizm merkezi Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı. Sarımsaklı plajına doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar da tedbiren boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:01
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        Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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        Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.

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        Alevlerin Sarımsaklı plajına doğru ilerlediği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale başlatıldı.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        #ayvalık
        #yangı
        #çöp deposu
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