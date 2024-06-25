Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın
Balıkesir'in turizm merkezi Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı. Sarımsaklı plajına doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar da tedbiren boşaltıldı.
Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.
Alevlerin Sarımsaklı plajına doğru ilerlediği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.