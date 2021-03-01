Ayvalık'ta denize atlayan yabancı uyruklu alkollü kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı

AA

Alınan bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün kenarında alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, kendisini köprünün ayaklarındaki suya attı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizden çıkmayan ve karanlıkta kaybolan kadını 1,5 saat aradıktan sonra botla bularak karaya çıkarttı.

Ambulansa bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran kadın, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.