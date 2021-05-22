Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.

Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
AA

Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve 'whatsapp' hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı." diye konuştu.

Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesinin tüm saha ekipleri, aralıksız çalışarak, çağrılara ulaştı. Zarar gören vatandaşlar, 02663121040 numaralı hattan ya da Ayvalık Kaymakamlığından başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecektir."

Son yıllarda sıklıkla yaşanan afetlerin ticari ve amatör balıkçı teknelerine büyük zarar verdiğine dikkati çeken Ergin, şöyle devam etti:

"Göreve gelir gelmez gördük ki Ayvalık'ta yıllardır balıkçı barınağına olan ihtiyaç biliniyorken bu konuda kimse kılını bile kıpırdatmamış. Yaşananların son bulması amacıyla balıkçı barınağı ile ilgili acil olarak girişimlerde bulunduk. Balıkçı barınağının yapılması elzemdir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı'na başvuru yaparak resmi süreci başlattık. Uygunluk yer tespitinin yapılması konusunda başvurumuzu yaptık. Yaptığımız başvuruya onay verilmesi durumunda barınağı imar planlarımıza işleyip ÇED raporuyla birlikte kendi olanaklarımızla balıkçı barınağını yapmaya talibiz."

Ergin, dün yaşananların ardından bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM gündemine taşınarak, ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi talebini ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Fırtına dolayısıyla teknesi batan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler, sadece tekne değil, umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek