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        Haberler Gündem Hava Durumu Ayvalık'ta kuvvetli fırtınada 3 tekne battı

        Ayvalık'ta kuvvetli fırtınada 3 tekne battı

        Balıkesir Ayvalık'ta son iki gündür etkili olan kuvvetli fırtınada 3 tekne alabora oldu. Fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri de iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:54
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        Ayvalık'ta kuvvetli fırtınada 3 tekne battı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu.

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle Ayvalık’ın kıyı şeridindeki tekneler sürüklendi.

        FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

        Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesiyle bir yat batarak zarar gördü.

        AYVALIK-MİDİLLİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri de iptal edildi.

        Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #ayvalık
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