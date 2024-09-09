Ayvalık'ta öğrencilere özel lokanta

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, öğrencilerin faydalanabileceği "Öğrenci Lokantası"nı 11 Eylül'de hayata geçiriyor.

Boğaziçi Otel'in altında açılacak olan yeni mekân, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek sunarak, öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biliyorum ki, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, Ayvalık Belediyesi olarak sizlere cebinize dost fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemekler sunacağımız öğrenci lokantamızı açıyoruz" dedi.