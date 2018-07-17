Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişi eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaraladı. AA'nın haberine göre Murat M. (50), iki ay önce boşandığı Sevgi U.'nun (37) Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde, Murat M. ile Sevgi U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M., yanında taşıdığı bıçakla Sevgi U.'yu ve o sırada evde bulunan arkadaşı Ekrem K.'yi yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Ayvalık'taki ilk müdahalelerinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Sevgi U. ile Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Ekrem K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Murat M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.