Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - BALIKESİR

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasının bahçesindeki zeytinyağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait 7 arazöz, Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait bir su tankeri, Ayvalık Belediyesine ait 2 ekip müdahale etti.Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.Yangında, paketlenmiş zeytinyağları ile paletler kullanılamaz hale geldi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR