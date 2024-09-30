Balıkesir'de 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin 1-3 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayvalık Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Balıkesir Ziraat Odası'nın destekleriyle "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" sloganıyla düzenlenecek.

Festivalde, hasadı yapılan zeytinler zeytinyağına dönüştürülecek. Sürdürülebilir turizmin önemine dikkati çekmek için Ayvalık'ta kırmızı mercanların bulunduğu bölgede dalış etkinlikleri yapılacak.