Ayvanın faydaları nelerdir?

Sağlığa ve güzelliğe katkıları olan ayvanın, hızlı bir metabolizma için yeni yıl beslenme planında yer alması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, "100 gram ayva yaklaşık olarak 40 kaloridir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır" dedi