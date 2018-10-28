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Az Alkmaar: 2 - Heerenveen: 3
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Az Alkmaar: 2 - Heerenveen: 3

Az Alkmaar ile Heerenveen Hollanda Eredivisie maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Heerenveen 2-3 galip bitirdi

28 Ekim 2018 Pazar, 20:40 | Güncelleme:
Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Az Alkmaar - Heerenveen maçı oynandı.

Az Alkmaar, 16. dakikada Thomas Ouwejan ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. Dakikalar 30'u gösterirken Michel Vlap, konuk takımın ilk golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona erdi. İlk 45 dakikada Az Alkmaar futbolcusu Pantelis Hatzidiakos sarı kart gördü. 56. dakikada Michel Vlap, Heerenveen adına ikinci golü attı.

Dakika 79 olduğunda Albert Gudmundsson, Az Alkmaar adına ikinci golü attı.

84. dakikada Sam Lammers attığı golle tabelayı 2-3 yaptı.

Heerenveen oyuncuları Ben Rienstra, Yuki Kobayashi, Sherel Floranus ile Az Alkmaar oyuncusu Teun Koopmeiners sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.

Karşılaşma 2-3 tamamlandı.

İddaa 491 koduyla açtığı bu maçta Heerenveen kazanır bahsine oynayanlara 4.50 oranını kazandırdı.

Az Alkmaar son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 yenilgi almış oldu. Heerenveen ise 3 galibiyet, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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