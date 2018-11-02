Az Alkmaar - De Graafschap karşılaşma önü

Hollanda Eredivisie maçında Az Alkmaar ile De Graafschap, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. Maç öncesi Az Alkmaar 12 puanla 9. sırada, De Graafschap 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Az Alkmaar son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. De Graafschap, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 411 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Az Alkmaar kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 6.25, De Graafschap sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Az Alkmaar son hafta oynanan Utrecht maçında 1-3 kazandı.

De Graafschap ise Ajax karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Az Alkmaar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Az Alkmaar, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

De Graafschap, dış sahada 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda De Graafschap 2 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ