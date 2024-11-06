Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi 4. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 3 maçta 5 puan toplayan sarı lacivertler 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile AZ Alkmaar 2 kez karşı karşıya gelirken, her iki mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Peki, "AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...