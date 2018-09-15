Az Alkmaar - Feyenoord maçı istatistikleri

Az Alkmaar ve Feyenoord, 16 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:15. Az Alkmaar 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Feyenoord 9 puanda ve 3. sırada. Az Alkmaar son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Feyenoord, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 574 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Az Alkmaar kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, Feyenoord sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Az Alkmaar önceki hafta Feyenoord mücadelesinde 0-3 yenildi.

Feyenoord ise Az Alkmaar maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Az Alkmaar, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Feyenoord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Feyenoord, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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