Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- AZ Alkmaar rövanş tarihi - Galatasaray Haberleri

        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Galatasaray Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın ligde Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 30. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar gözünü AZ Alkmaar maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 14. sıradan katılan temsilcimiz Galatasaray, 19. olarak play offa yükselen Anderlecht ile kıyasıya mücadele edecek. Hatırlanacağı üzere grup aşamasında iki takım 1-1 berabere kalmıştı. Peki, heyecanla beklenen AZ Alkmaar- Galatasaray play off turu maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        3

        AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hollanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

        5

        PLAY OFF TURU EŞLEŞMELERİ

        AZ Alkmaar - Galatasaray

        Porto – Roma

        Midtjylland - Real Sociedad

        Ajax - Union SG

        FCSB - PAOK

        Fenerbahçe - Anderlecht

        Twente - Bodø/Glimt

        Viktoria Plzeň - Ferencváros

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı