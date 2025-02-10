Galatasaray'ın ligde Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 30. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar gözünü AZ Alkmaar maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 14. sıradan katılan temsilcimiz Galatasaray, 19. olarak play offa yükselen Anderlecht ile kıyasıya mücadele edecek. Hatırlanacağı üzere grup aşamasında iki takım 1-1 berabere kalmıştı. Peki, heyecanla beklenen AZ Alkmaar- Galatasaray play off turu maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...