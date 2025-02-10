AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Galatasaray Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…
Galatasaray'ın ligde Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 30. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar gözünü AZ Alkmaar maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 14. sıradan katılan temsilcimiz Galatasaray, 19. olarak play offa yükselen Anderlecht ile kıyasıya mücadele edecek. Hatırlanacağı üzere grup aşamasında iki takım 1-1 berabere kalmıştı. Peki, heyecanla beklenen AZ Alkmaar- Galatasaray play off turu maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.
PLAY OFF TURU EŞLEŞMELERİ
AZ Alkmaar - Galatasaray
Porto – Roma
Midtjylland - Real Sociedad
Ajax - Union SG
FCSB - PAOK
Fenerbahçe - Anderlecht
Twente - Bodø/Glimt
Viktoria Plzeň - Ferencváros