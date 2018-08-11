Az Alkmaar - Nac Breda maçı öncesi rakamlar

Az Alkmaar ve Nac Breda, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:45. Ev sahibi Az Alkmaar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nac Breda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 665 kodlu maçı oynayanlar; Az Alkmaar galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.60, Nac Breda galibiyet oranı 5.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Az Alkmaar son haftadaki Zwolle müsabasında 6-0 kazandı.

Nac Breda, Twente karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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