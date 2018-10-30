Az Alkmaar - VV Venlo düellosu

Hollanda KNVB Kupası 2.Tur maçında Az Alkmaar ile VV Venlo, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Az Alkmaar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. VV Venlo son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Az Alkmaar kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.30, VV Venlo sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Az Alkmaar önceki hafta Zwolle mücadelesinde 6-0 kazandı.

VV Venlo, Utrecht karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Az Alkmaar, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

VV Venlo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. VV Venlo, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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