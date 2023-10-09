Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Malatya'da korkutan deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Malatya ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        MALATYA'DA DEPREM

        Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.28'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kandilli verisi ile Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 05.01'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"