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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kandilli Rasathanesi her gün olduğu gibi bugün de 2 Ağustos son depremler listesini paylaştı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde farklı büyüklüklerde ve farklı noktalarda artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 2 Ağustos AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...