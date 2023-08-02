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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları sebebiyle yurdun dört bir tarafında farklı noktalarda hemen hemen her gün farklı büyüklüklerde deprem meydana gelmektedir. Son olarak Elazığ ve Konya ilinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 2 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 21:22
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kandilli Rasathanesi her gün olduğu gibi bugün de 2 Ağustos son depremler listesini paylaştı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde farklı büyüklüklerde ve farklı noktalarda artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 2 Ağustos AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...

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        2 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU?

        2 Ağustos Çarşamba günü Elazığ Hazar Gölü'nde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09:40'ta gerçekleşti. Derinliği ise AFAD deprem verilerine göre 7.89 km olarak ölçüldü.

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        ERZURUM NARMAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KONYA'DA KORKUTAN DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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