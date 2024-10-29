Antalya'da deprem! 29 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Antalya'nın Demre ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 29 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Son dakika Antalya'nın Demre ilçesinde deprem oldu… Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlanıyor. İşte detaylar…
ANTALYA'DA DEPREM!
Antalya'nın Demre ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BURDUR'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Burdur'un Bucak ilçesinde deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 5.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
VAN DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.50'de İran Khoy, West Azarbaijan bölgesinde deprem meydana geldi.
2.9 büüyklüğünde ve 7.0 km derinlikte yaşanan sarsıntı, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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