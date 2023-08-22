Haberler Yaşam Az parayla lüks içinde yaşayabileceğiniz en ucuz 25 ülke!

Az parayla lüks içinde yaşayabileceğiniz en ucuz 25 ülke! Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama aylık yaşam maliyetinin 2022'de 1.951 dolar olacağını bilmek sizi şaşırtır mıydı? ABD doları açısından bakıldığında ABD, dünyadaki 195 ülke arasında yaşanması en pahalı onuncu ülke! İstanbul'da ise durum hiç de iç açıcı değil. 2023 mart ayında İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı. Habertürk Giriş: 22.08.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:24 facebook

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İstanbul Planlama Ajansı'nın gerçekleştirdiği "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. Dünyanın en pahalı ülkelerinde rahatlığı yaşayamayanlardansanız ucuz lüksün yaşandığı yerler tam size göre olabilir. İyi büyüklükte bir ev, düşük maliyetli ulaşım, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve bütçenizle ne kadar yiyecek yiyebileceğiniz gibi konularda endişelenmenize gerek kalmayacak kadar yeterli para sağlayacak bu ülkeler adeta mutluluğun anahtarı gibi. İşte lüks içinde yaşamak için en ucuz 25 ülke…

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Vietnam Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyon nüfusuyla nüfus bakımından ikinci en büyük Güneydoğu Asya ülkesidir ve yalnızca Endonezya'nın gerisindedir. Vietnam, boyut olarak New Mexico'dan biraz daha büyüktür. Çin, Laos, Kamboçya ve Güney Çin Denizi ya da Vietnam'daki adıyla "Doğu Denizi" ile komşudur. Yaşam maliyeti açısından ortalama aylık 639 ABD dolarıdır. Güzel manzaraları, maceraperest yemek yiyenler için mükemmel mutfağı ve düşük maliyetli toplu taşıma araçlarıyla birleştiğinde, bu "ucuz" yaşayan ülke kesinlikle biraz lüks olabilir.