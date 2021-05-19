Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Han, Keşmir ve Filistin için İslam ülkelerine birlik çağrısı yaptı

AA

Radio Pakistan'ın haberine göre Han, Muzafferabad'da yaptığı açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeden Gazze ve Filistin'in farklı bölgelerine bombardımanı sonucu yaşamını yitiren masum Filistinliler nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, Filistin ve Cammu Keşmir'de de Müslümanların din ve inançları sebebiyle hedef yapıldığını anımsattı.

Han, "Hindistan ile İsrail'in on yıllardır sürdürdükleri zalimliklere" dikkati çekerek, Keşmir ve Filistin halkının kendi vatanlarında hapsedildiğini, kendi topraklarından, evlerinden, işlerinden ve yaşamak için gerekli ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Bu zorbalık ve adaletsizliğin dünya genelindeki Müslüman ülkelerin aralarındaki küçük farklılıkların üstesinden gelerek, İslam ümmetinin çıkarları için bir araya geldiğinde sonlanacağını ifade eden Han, baskı altındaki Keşmir ve Filistin halkının maruz kaldığı kötü durumları sona erdirmek için İslam ülkelerine birlik çağrısı yaptı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetti.