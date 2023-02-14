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Azerbaycan, Adıyaman'a 1000 konteynerlik kent kuracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yardım elini ilk uzatan ülkelerden Azerbaycan, Adıyaman'da 1000 konteynerlik kent kuracak. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, konteyner kent için çalışmalara başlandığını belirterek, "İlk etapta Adıyaman'da, hemen devamında Hatay ve Kahramanmaraş'ta bu şekilde koordineli, organizasyonu tamamen yapılmış, bir alan oluşturuluyor" dedi

Azerbaycan, Adıyaman'a konteyner kent kuracak
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AA

Azerbaycan, ilk etapta Adıyaman'a 1000 konteynerlik kent kurmak için çalışma başlattı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın deprem dolayısıyla seferber olduğunu söyledi.

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde bütün kuruluşlarının Türkiye'nin yanında olmaya çalıştığını ifade eden Büyükfırat, "Azerbaycan'dan buraya büyük manada yardımlar geliyor. Deprem bölgesinin her alanında varız. Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Adıyaman'a yatırımlarımız ulaşıyor. Bizler de Adıyaman'a geldik, organize olmaya çalışıyoruz. Tırlarımızı AFAD'ın merkezine götürüyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN SOSYAL ALANLAR DA OLACAK"

Konteyner kent için çalışmalara başlandığını anlatan Büyükfırat, ilk etapta Adıyaman'da 1000 konteynerlik kent yapılacağını kaydetti. Vali Mahmut Çuhadar ve ilgili bakanlarla yer tespiti yapılacağını belirten Büyükfırat, konteyner kent içerisinde bütün sosyal alanların da olacağını dile getirdi. Büyükfırat, "İlk etapta Adıyaman'da, hemen devamında Hatay ve Kahramanmaraş'ta bu şekilde koordineli, organizasyonu tamamen yapılmış, bir alan oluşturuluyor" dedi.

Azerbaycan halkının 7'den 70'e Türk halkının acısını kalplerinde hissettiğini ifade eden Hüseyin Büyükfırat, oluşturulan alanlarda gereken bütün yardımları sağlayacaklarını vurguladı.

"KAHTA'DA GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE YEMEK ÇIKIYOR"

Adıyaman'a 4, Kahramanmaraş'a yaklaşık 20 TIR yardım malzemesi ulaştırdıklarını anlatan Büyükfırat, "Azerbaycan'dan, büyükelçiliğimizin öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yardımlar bir platform altında gönderiliyor. TIR'larımızda özellikle gıda ve battaniyeler, çocuklar için malzemeler var. Kahta'ya gidiyoruz. Kahta'da günlük 10 bin kişiye yemek çıkıyor. Hatta bugün acil olarak ihtiyaç bildirilmiş. Tam da üstüne denk geldi. Bizzat yardımları TIR'larımızla gidip teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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