Azerbaycan askerleri Milli Takım'ın EURO 2024 zaferini kutladı
A Milli Takım'ın EURO 2024'te son 16 turuna yükselmesi, kardeş ülke Azerbaycan'da da coşkuyla kutlandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerleri, Türkiye'nin Çekya zaferi sonrası büyük sevinç yaşadı.
A Milli Takımımız, Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te son 16 turuna kalırken, dev zafer Türkiye sınırlarını aşarak Azerbaycan'da da coşkuyla kutlandı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler, ay-yıldızlıların galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinç yaşadığı anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi.
Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ’ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!"