Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayınladı.Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilen kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Hali hazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.Zengilan kenti, 29 Ekim 1993'te işgal edilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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