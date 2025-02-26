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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. İki liderin telefon görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:22
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        Aliyev'den Erdoğan'a doğum günü telefonu
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

        Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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