Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde yeni kara yollarının temelini attı

Eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı.Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti.Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.Aliyev Hadrut'ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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