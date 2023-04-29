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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST'te konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu. Aliyev "Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST'te konuştu
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti.

İki lider ile eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG ile alana geldi.

Aliyev konuşmasında "1 yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir" diye konuştu.

Aliyev ayrıca "Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiye bölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur" diye ekledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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