AA

Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi



- Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleri yasaklandı - Hindistan'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 13 artarak 73'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Kovid-19'la ilgili oluşturulan özel ekipten yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen bir öğrenci ile İran'dan gelen yaşlı bir kadının Kovid-19 teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da, tedavisi devam eden hasta sayısı 12 oldu.

Açıklamada, 1938 doğumlu bir hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan'ın Roma büyükelçiliği de ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarına kendilerine başvurmaları yönünde çağrı yaptı.

- Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleri yasaklandı

Kazakistan'da Başbakan Yardımcısı Yeralı Tuğjanov, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ülkeye girişini önleme çalışmaları çerçevesinde, 13 Mart'tan itibaren tüm kültürel, spor ve bilimsel etkinliklerin yasaklanması kararı alındığını belirtti.

Tuğjanov, ilk ve orta öğrenim kurumlarının 21 Mart-2 Nisan olan tatillerini 16 Mart-5 Nisan tarihlerinde yapacaklarını, 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin de uzaktan eğitime geçeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov da ülkede salgının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek, "Kazakistan'da Kovid-19 vakası tespit edilmemiştir." dedi.

Diğer yandan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Kamaliyev, 16 Mart'tan itibaren Belarus, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkelerle uçak seferlerinin azaltılacağını kaydetti.

- Hindistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73'e yükseldi

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, 56 Hint vatandaşı ve 17 yabancı uyruklu olmak üzere ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 13 artarak 73 olduğu bildirildi.

Öte yandan Melbourne Kriket Kulübünün (MCC) internet sitesinden yapılan açıklamada, hafta sonu Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne Kriket Stadyumu'nda Hindistan ile Avustralya arasında oynanan Kadınlar T20 Dünya Kupası Finali'nde, bir seyircide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

,Aliia Raimbekova,Muhammet Nazım Taşcı