Azerbaycan'da hayata geçirilen sosyal proje uluslararası ödül kazandı "Nar"ın sosyal projesi Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde en başarılı proje olarak "Altın Dünya Ödülü" ile onurlandırıldı

Bu yıl "Altın Dünya Ödülü" (GWA - Altın Dünya Ödülü) için 200'den fazla finalist seçildi ve projeler, 39 kişilik uluslararası profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi. "Nar" projesi, bu prestijli ödülü kazanan ilk Azerbaycan firması oldu.

Ödül kazanan "Nar" projesi "Azerbaycan İşaret Dili Elektronik Sözlük - jestdili.az" 30 binden fazla konuşma ve işitme engelli vatandaşa Azerbaycanca işaret dili öğrenme fırsatı sunuyor. Elektronik sözlükte 5.000'den fazla kelimenin fotoğraf ve video açıklamaları bulunuyor. "Jestdili.az" kaynağını kullanarak konuşma ve işitme engelli bireyler ile onların aileleri, herhangi bir yere gitmeden veya özel bir öğretmene ihtiyaç duymadan işaret dili öğrenebiliyorlar.

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“Nar” Kurumsal İletişim Müdürü Aziz Ahundov, Azerbaycan'ı temsil eden firmanın halkla ilişkiler alanında bu prestijli ödülü kazanmasının bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ahundov, "İşitme ve konuşma engellilere yönelik sosyal projelerimiz, sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir ve bu projelerle hayatları olumlu bir şekilde etkilemeyi ve kapsayıcı bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu projelerimizin uluslararası alanda tanınması ve ödüllendirilmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA), 1955 yılında bu alandaki profesyonelleri bir araya getiren küresel bir işbirliği platformu olarak kuruldu. 1983 yılından bu yana BM ve alt kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olan dernek, projeleri değerlendirirken BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SDG) temel alıyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılan ilk Azerbaycan şirketi olan "Nar" sosyal sorumluluk stratejisini bu hedefler doğrultusunda oluşturuyor. İşaret dili projesi de BM'nin kapsayıcı eğitim hedefine uygun olarak hayata geçirildi. Proje, "Karlara Destek" ve "Reginoal İNki" kamu dernekleriyle yapılan bir ortaklık sonucunda oluşturuldu.

"Nar" şu anda 2,2 milyon aboneye hizmet sunuyor ve son 4 yıldır Müşteri Sadakat Endeksi'ne göre ülkenin lider mobil telekomünikasyon şirketi konumunda.