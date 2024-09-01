Azerbaycan'da sandıklar kapandı

Azerbaycan'da milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gitti.

Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarıştı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da tamamlandı.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapıldı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi ile Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de seçmenler oy kullandı.