Azerbaycan'da Türkiye'nin tarım sigortası tecrübesi uygulanmaya başladı

AA

Azerbaycan Agrar Sigorta Fonunda ülkede ilk kez uygulamaya konulan devlet destekli sigorta uygulamasıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ve diğer yetkililer katıldı.

Kerimov, Ermenistan'ın saldırılarından tarım sektörünün de etkilendiğini belirtti.

Cephe hattına yakın köylerde çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Ermenistan'ın saldırıları sonucu telef olduğunu bildiren Kerimov, on binlerce hektar arazide sınırlı şekilde hasat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla toprakları işgalden kurtardığını hatırlatan Kerimov, "Kurtarılan topraklarda tarım sektörünün geliştirilmesi planlanıyor. Artık bununla ilgili hesaplamalara ve eylem planının hazırlanmasına başlanıldı." dedi.

Kerimov, tarım sektörünün gelişmesinde sigortanın da önemli rolü olduğunu belirterek, "Azerbaycan'da tarım sigortası kardeş Türkiye'nin kurumu olan TARSİM'in tecrübesi ve desteğiyle şekillendi." diye konuştu.

Engürülü de tarım sigortasının çiftçilerin risklerini sigortalayacağını, sektör için finansmana erişimi kolaylaştıracağını ve tarımın daha sürdürülebilir kalkınması için koşullar yaratacağını ifade etti.

TARSİM Genel Müdürü Günal ise tarım sigortası mekanizmasının çiftçilere büyük faydalar sağlayacağını, devlet desteğinin genişlemesinin tarımsal kalkınma üzerinde olumlu olacağını söyledi.

Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu, ülkedeki ilk devlet destekli sigorta anlaşmasını, Ermenistan'ın saldırılarına hedef olan Terter ilinin Beyimsarov köyünde bir çiftçi ile dün imzalamıştı.