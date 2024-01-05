Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Azerbaycan'dan "Ermenistan ile barış" açıklaması

        Azerbaycan'dan "Ermenistan ile barış" açıklaması

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan ile barış sağlamayı amaçladığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 02:27 Güncelleme: 05.01.2024 - 02:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan'dan "Ermenistan ile barış" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı danışmanı Hikmet Hacıyev, Berliner gazetesine açıklamalarda bulundu.

        Hacıyev, son dönemlerde karmaşık ilişkilerin olduğu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında iki hafta önce gerçekleşen olumlu diyaloğa dikkati çeken Hacıyev, daha önce başarılı bir esir takasının gerçekleştiğini hatırlattı.

        İki ülke arasındaki müzakerelerin yabancı arabuluculuk olmaksızın iki taraflı olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Hacıyev, halen iki ülke arasında Zengezur Koridoru gibi bazı ihtilaflı konuların olduğunu hatırlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Azerbaycan
        #Ermenistan
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Yine ev sahibi kiracı kavgası!
        Yine ev sahibi kiracı kavgası!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler