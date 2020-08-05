Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 1,86 milyon kişi evlerine dönüyor

AA

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un imzaladığı karar gereği, yardım için belirlenen meblağ 2020 devlet bütçesinin rezerv fonundan temin edilecek.

Asadov, 1 milyon doların Lübnan'a ödenebilmesi için Maliye Bakanlığına talimat verdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a patlamada hayatını kaybedenler için gönderdiği taziye mesajında, bu zor günde Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp kişi bulunduğunu açıklamıştı.