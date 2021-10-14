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Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi.

SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır
Azerbaycan'dan Ermenistan'a normalleşme mesajı
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İHA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Bayramov toplantıda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi.

Azerbaycan'ın bu ilkelere uygun olarak Ermenistan'ı sınırların belirlenmesi sürecini başlatmaya çağırdığını belirten Bayramov, Azerbaycan'ın bölgedeki tüm iletişimlerin açılmasına ilişkin anlaşmalar da dahil olmak üzere üçlü bildirideki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bayramov konuşmasında, iletişimin açılmasının bölgedeki tüm ülkelere fayda sağlayacağına ve Güney Kafkasya'nın uluslararası taşımacılık projelerindeki rolünü güçlendireceğine emin olduklarını dile getirdi.

"AZERBAYCAN, TÜRK-RUS ORTAK GÖZLEM MERKEZİ'NİN FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Geçtiğimiz yıl 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonucunda yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgaline son verilerek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlandığını vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan'ın Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki barışı koruma çabalarına büyük önem veriyor" dedi.

Ermenistan'ın işgal politikası sonucunda Azerbaycan'da tarihi, dini ve kültürel mirasın tahrip edildiğine dikkat çeken Bayramov, çatışmanın artık geçmişte kaldığını ve Azerbaycan’ın asıl amacının işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarını hızlandırarak göç etmek zorunda bırakılan kişilerin kendi topraklarına geri dönüşünü sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Bayramov, katılımcılara Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde yürütülen imar çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

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