Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
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